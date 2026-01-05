Calciomercato Lazio, in Turchia si preparano le offerte per Guendouzi: le cifre

Con la sessione di mercato in arrivo sembra che Matteo Guendouzi sia finito sotto i riflettori, infatti, a desiderare di far vestire al francese la maglia della propria squadra ci sono già Atletico Madrid, Sunderland, Fenerbahce e Galatasaray. Tra i vari club sono quelli turchi ad essere già un passo avanti, tanto che le due Società stanno già preparando offerte molto simili da presentare alla Lazio, che valuta l'ex Olympique Marsiglia circa 30 milioni.

Isaksen, Guendouzi

Calciomercato Lazio: le offerte dalla Turchia

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Fenerbahce e Galatasaray stanno preparando offerte molto simili sia per il calciatore che per la Società Lazio, infatti, le cifre si aggirano rispettivamente intorno ai 4 milioni l'anno e tra i 27/30 milioni di euro. Considerando i 13 milioni e 5 di bonus spesi per l'arrivo del francese, nelle tasche della Lazio arriverebbe una numerosa plusvalenza, tuttavia, se da una parte il calciatore vorrebbe guadagnare di più e lottare per trofei e Coppe europee, dall'altra non è convinto di lasciare la Top 5 dei Campionati.

Calciomercato Lazio, l'interessamento dell'Atletico Madrid

Il francese ha catturato l'attenzione anche dell'Atletico Madrid guidato dall'ex biancoceleste Simeone, infatti, come riportato da Il Messaggero, sabato alcuni intermediari sono volati a Madrid per discutere riguardo ad una possibile trattativa, tuttavia, da La Liga non sono ancora arrivate offerte.