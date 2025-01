Lazio-Como | Tchaouna nel post sui social: “Chiedo scusa, mi assumo la responsabilità…”

È appena terminato il match Lazio-Como, sfida valida per la ventesima giornata del di Serie A che è iniziata alle ore 20.45. Le due squadre, guidate dagli allenatori Baroni (per i biancocelesti) e Fabregas (per i lariani) si sono combattute per 90 minuti i 3 punti che, per entrambe, sarebbero stati fondamentali per avanzare in classifica e per perseguire i propri obiettivi stagionali. Durante il match non è bastato il goal di Dia, complici anche la discutibile espulsione di Tchaouna e le numerose assenze, il risultato finale è di 1-1. La Lazio dovrà lavorare molto per ritrovare la condizione fisica e mentale e riprendere a vincere.

Dopo la partita: il gesto di Tchaouna

Dopo la partita, il calciatore biancoceleste Tchaouna ha pubblicato un messaggio sui social rivolto ai tifosi per scusarsi della reazione avuta in campo e dell’azione che ha portato al doppio cartellino giallo e, inevitabilmente, al rosso nel giro di un minuto. Tchaouna ha lasciato in dieci i compagni sul campo e, indubbiamente, la sua assenza ha condizionato il match e ha reso lo scontro più faticoso per gli uomini di Baroni. Il gesto farà sicuramente molto piacere alla tifoseria, a dimostrazione della maturità e della consapevolezza del ragazzo, nonostante la dubbia decisione arbitrale di Tremolada. Il calciatore salterà la partita contro il Verona forse ingiustamente, ma non mancherà occasione per dimostrare il suo valore e impegno nei prossimi match che attendono la Lazio.

Il messaggio social