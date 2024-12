Lazio, stasera la sfida europea contro l’Ajax: in palio anche il record di Eriksson da eguagliare

Stasera torna l’Europa League, nella sesta partita della competizione Lazio incontrerà l’Ajax, un avversario di tutto rispetto in Europa che i biancocelesti si ripropongono di battere sulla scia del Porto e degli altri match europei. Il percorso in Europa, per adesso, merita solo lodi e complimenti per l’impegno, la costanza e la determinazione che hanno permesso agli uomini di Baroni di vantare, quasi per tutta questa prima fase iniziale della competizione, il primo posto in solitaria nella classifica europea a 36 squadre. Il pareggio con il Ludogorest (0-0) ha rallentato il percorso della Lazio e stasera servirà una grande prestazione per ripartire e riconfermare la posizione.

Ajax-Lazio, una partita fondamentale

Quella di stasera è una partita importante e la Lazio di Baroni proverà a ripetersi dopo le ottime prestazioni con il Napoli, prima in Coppa Italia e poi in campionato. La partita contro l’Ajax si configura un vero e proprio banco di prova e un esame di maturità tra confini internazionali. All’Amsterdam Arena ci sono in palio i tre punti, la vetta della classifica (la Lazio, da ieri non è più dopo il successo dell’Atlethic Bilbao contro il Fenerbahçe) e un passo decisivo verso la conquista di un posto tra le prime otto che significherebbe accesso diretto agli ottavi di finale (quello tra le prime 24 e già matematico). I biancocelesti, in Europa League quest’anno, hanno vinto 4 volte ( con un solo pareggio). Solo nel 1997-98, sotto la guida di Erikksson, sono arrivati cinque successi nelle prime sei gare in una competizione europea (allora in coppa Uefa), motivo per cui la sfida di stasera si fa ancora più importante per la storia del club.

L’incontro Ajax-Lazio e la sfida Farioli-Baroni

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il match di stasera si configura come “unico“ in quanto sarà la prima volta che i due club storici si sfideranno in una competizione ufficiale. Oltretutto, i biancocelesti hanno vinto gli ultimi due match europei contro squadre olandesi ma non sono mai arrivati a tre successi di fila contro queste. Baroni e Farioli, allenatori italiani di Lazio e Ajax, lo sanno bene e si conoscono anche. Le carriere dei due tecnici sono incontrate nel 2017-2018, dopo l’esonero di Baroni sulla panchina del Benevento, l’arrivo di De Zerbi e Farioli nel ruolo di preparatore dei portieri. Quello di stasera sarà il primo confronto diretto fra i due, un “derby italiano” che renderà ancora più interessante la sfida in territorio olandese.