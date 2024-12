Stasera Ajax-Lazio con una missione: i biancocelesti e la caccia agli ottavi

Stasera torna l’Europa League in questa sesta partita della competizione. La Lazio affronterà l’Ajax. Nonostante la sfida sia in terra straniera, all’Amsterdam arena olandese, la sfiga avrà qualcosa di “italiano”: i due tecnici delle squadre sono baroni e Farioli, allenatori italiani che si conoscono e le cui carriere sono strettamente intrecciate. Nella stagione 2017-2018, dopo l’esonero di Baroni sulla panchina del Benevento, arrivò De Zerbi con preparatore dei portieri, proprio Farioli, stasera i due si sfideranno in quella che sarà anche la prima partita ufficiale fra i due club storici europei.

Ajax-Lazio: in palio la qualificazione?

La sfida di stasera, oltre ad essere un banco di prova in ottica europea, risulta fondamentale anche in vista di una probabile qualificazione fra le prime otto nella speciale classifica 36 squadre (la Lazio risulterà già aritmeticamente tra le prime 24). Questo match, che può valere la qualificazione, andrà giocato con concentrazione e determinazione, una partita-spettacolo che incanterà i tifosi europei. La Lazio sembra determinata ad ipotecare il passaggio immediato agli ottavi del 6 marzo, evitando i play-off del 13-20 febbraio. Oltretutto, la Lazio è pronta a riprendersi il primo posto in classifica (detenuto, attualmente, dall’atletica Bilbao dopo la vittoria di ieri contro il Fenerbahçe).

