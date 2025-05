Il Messaggero | Fabiani incontra l'entourage di Romagnoli: la situazione

Questa settimana era quella che, come annunciata dallo stesso diesse Fabiani, avrebbe visto alcuni colloqui con i procuratori di alcuni giocatori per parlare di futuro e di rinnovi. La situazione che sicuramente è in cima alle priorità è legata al futuro di Alessio Romagnoli: lo stesso calciatore nella pancia dell'Olimpico dopo Lazio-Juventus aveva parlato del suo futuro: “Ho due anni di contratto. Non lo so, vediamo cosa vorrà fare la Lazio. Sono felicissimo delle parole di Fabiani, sto benissimo alla Lazio. Se dovessi andare via, lo farei a malincuore. Però non dipende da me, avevamo delle promesse che fino ad oggi non sono state ancora mantenute, però magari chissà in settimana succederò, speriamo.”

Incontro Fabiani-Raiola

Fabiani Fraioli

Come riportato da Il Messaggero, ieri il Ds Fabiani non ha partecipato alla cena di gala per il 25° anniversario dallo Scudetto del 2000, perché era impegnato a Formello dove ha incontrato Enzo Raiola, procuratore di Romagnoli, per provare a ricucire lo strappo e parlare dell'eventuale rinnovo.

Le parole di Alberto Abbate a Radio Laziale sulla situazione Romagnoli

In merito è intervenuto anche Alberto Abbate, giornalista de Il Messaggero, ai microfoni di Radio Laziale per descrivere la situazione tra la Lazio e Romagnoli: