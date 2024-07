Il Messaggero | Sirene arabe per Pedro, ma lo spagnolo...

In casa Lazio, tra i veterani della squadra è rimasto solo Pedro . Il numero 9 biancoceleste dovrebbe far parte della rosa anche per la prossima stagione, in quanto ha anche otttenuto un'estensione del contratto con la Lazio grazie alle numerose apparizioni dello scorso anno. Lotito ha confermato questa situazione, dichiarando che non ha intenzione di mandare via nessuno e che Pedro ha ancora un anno di contratto senza aver richiesto una cessione.

Tuttavia, Il Messaggero riporta che alla corte dei biancocelesti è giunta una proposta significativa per lo spagnolo. La squadra saudita dell'Al-Qadsiah ha infatti inserito Pedro nella sua lista dei desideri. Il club sta cercando anche altri giocatori dall'Europa come En-Nesyri, dopo i tentativi falliti per Morata e Icardi. Nonostante ciò, le discussioni su un possibile addio sono rimaste in sospeso e Pedro è partito per Auronzo di Cadore. Una situazione che va comunqnue monitorata nelle prossime settimane, e non è escluso che qualcosa possa cambiare.