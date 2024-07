CdS | Lazio, Vecino e Marcos Antonio: uno rimane e l'altro parte

Il ritiro di Auronzo di Cadore prosegue, con la Lazio che ha già completato la prima amichevole stagionale e con il tecnico Baroni che sta già trasmettendo le sue idee calcistiche. Per quanto riguarda la rosa, le porte porte girevoli del mercato fanno arrivare e andar via alcuni gocatori. A centrocampi, il mister ha a disposizione ben 7 centorcampisti ora, alcuni in procinto di lasciare la Capitale. Tra questi ci sono Akpa Akpro, Basic e Marcos Antonio, ma occhio anche alle sorprese. Quest'ultimo, è in attesa di una nuova destinazione, con la soluzione Flamengo che si è complicata. La Lazio preferisce una cessione a titolo definitivo, mentre il club brasiliano propone un prestito con diritto di riscatto. L'ex giocatore dello Shakhtar era stato acquistato dalla Lazio due anni fa per 8,5 milioni di euro.

Tra esuberi e chi vuole rimanere

Secondo Il Corriere dello Sport, c'è anche Vecino in bilico, in quanto ha un contratto che scade il 30 giugno 2025, ma nonostante ciò l'uruguaiano desidererebbe rimanere e valutare il suo futuro tra un anno. La scorsa stagione, il centrocampista ha segnato sette gol ed è stato uno dei giocatori con il miglior rendimento. Se Vecino sembra destinato a restare,