FORMELLO | Lazio-Fiorentina: pochi dubbi per Baroni, a sinistra torna Pellegrini

Accantonata la sbornia europea, la Lazio torna a pensare al campionato con la Fiorentina in arrivo all’Olimpico domani sera. L’imperativo è vincere per allontanare la viola in classifica recuperando lo scontro diretto e consolidare il quarto posto. Assenti i soliti Lazzari, Patric e Vecino a cui si è aggiunto Nuno Tavares, il terzino portoghese rimarrà in infermeria per i prossimi quindici giorni a causa di una distrazione all’adduttore della coscia sinistra. Non si è allenato con i compagni Niccolò Rovella, semplice gestione per il centrocampista che ci sarà domani a guidare la mediana insieme a Guendouzi. Non cambia nemmeno l’attacco con Isaksen e Zaccagni ai lati di Dia sulla trequarti con Castellanos riferimento offensivo. Le due novità rispetto alla Real Sociedad sono dietro dove Provedel e Pellegrini si riprendono una maglia da titolare. Sulla corsia destra viene confermato Marusic con Hysaj pronto a subentrare in corso d’opera dopo una settimana in cui l’albanese ha saltato diversi allenamenti. Al centro della retroguardia nessuna sorpresa con Gila e Romagnoli a spartirsi la marcatura di Moise Kean. Aggregato nuovamente alla prima squadra il giovane della Primavera Zazza.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Hysaj, Zazza, Gigot, Castrovilli, Basic, Dele-Bashiru, Tchaouna, Pedro, Noslin.

Squalificati: -

Diffidati: Rovella, Isaksen

Indisponibili: Lazzari, Patric, Nuno Tavares, Vecino.

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodò, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Adli, Mandragora; Gudmundsson, Beltran, Folorunsho; Kean. All. Raffaele Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Valentini, Pongracic, Moreno, Richardson, Parisi, Caprini, Leonardelli, Harder, Ikoné, Kouamé, Sottil.

Squalificati: -

Diffidati: Comuzzo, Gosens.

Indisponibili: Bove, Cataldi, Colpani



ARBITRO

Antonio Rapuano della sezione di Rimini

Assistenti: Giorgio Peretti (sezione di Verona) – Matteo Passeri (sezione di Gubbio)

IV uomo: Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata

VAR: Michael Fabbri (sezione di Ravenna)

AVAR: Francesco Meraviglia (sezione di Pistoia)