All'indomani dell'importante sfida di campionato contro la Fiorentina i tifosi biancocelesti possono sperare di vedere la luce in fondo al tunnel di una delle telenovele di questo calciomercato invernale, infatti oggi sono stati fatti notevoli passi in avanti per portare Cesare Casadei alla corte di Marco Baroni.

Casadei-Lazio: gli sviluppi

Nel pomeriggio ha iniziato a rimpallare la notizia dell'apertura del Chelsea alla proposta della Lazio per Cesare Casadei. I Blues hanno aperta alla proposta di 12 milioni più il 20/25% sulla futura rivendita del cartellino del calciatore. Rimarrebbero dunque solo i dettagli da limare anche con i procuratori del calciatore che è molto vicino a trasferirsi nella Prima Squadra della Capitale.

L'intermediario Francesco Facchinetti è a Roma

Francesco Facchinetti, che collabora con la società che cura gli interessi del calciatore ed è uno degli intermediari per la trattativa che vede interessate Lazio e Chelsea per Casadei è sbarcato a Roma alle 18:10. Ai giornalisti presenti ha ironicamente detto: “sono qui per vedere mia figlia poi vado a mangiare una gricia”. Al netto di battute di circostanza la sua presenza nella Capitale è un indizio importante che potrebbe mettere davvero fine ad una delle trattive più lunghe di questo calciomercato.