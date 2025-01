Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Nuno Tavares: i dettagli

Le condizioni di Tavares

I calciatori in infermeria pian piano stanno recuperando ma, con il Real Sociedad, Nuno Tavares è stato costretto al cambio per un problema muscolare; il reparto difensivo è in emergenza visti gli infortuni di Lazzari e Patric. In questi minuti, attraverso un comunicato ufficiale la Lazio ha dato degli aggiornamenti sulle condizioni del terzino portoghese classe 2000.

Il comunicato della Lazio sulle condizioni di Tavares