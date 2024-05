MOVIOLA | Lazio-Empoli, partita tranquilla per Aureliano. Sul finale arrivano i cartellini

Un gol per tempo e la Lazio supera l'Empoli allo Stadio Olimpico di Roma. Il 2-0 finale porta le firme di Patric e Matias Vecino. La gara è stata diretta dal signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna, coadiuvato dagli assistenti Lo Cicero e M. Rossi, con Monaldi come quarto uomo. Al V.A.R. Chiffi, mentre A.V.A.R. Fabbri.

Prima frazione in cui il direttore interviene spesso nella prima parte di gara, senza utilizzare i cartellini per tutti i 45 minuti. Al 18esimo gli ospiti trovano il gol con Caputo ma, al termine dell'azione, Aureliano annulla per fuorigioco. Al 25° il Capitano della Lazio, Ciro Immobile, cade in area di rigore dopo aver superato il portiere dell'Empoli Caprile, ma non c'è nessun intervento falloso per l'arbitro. Nel secondo di due minuti di recupero concessi prima dell'intervallo, arriva il gol di Patric da sviluppo di calcio d'angolo.

Nel secondo tempo meno interventi, ma sul finale arrivano i cartellini gialli. Al 73esimo arriva la prima ammonizione della gara, con Gyasi che interrompe la ripartenza biancoceleste manovrata da Zaccagni. Quattro minuti dopo è Lazzari, in casa Lazio, a ricevere il giallo per un fallo a centrocampo sull'ex Cancellieri. Al minuto 85 è il biancoceleste Rovella invece a ricevere l'ammonizione, per un intervento in ritardo su un avversario al limite dell'area di rigore. Prima dei 5 minuti di recupero concessi da Aureliano, più precisamente all'89°, la Lazio trova il gol del raddoppio con Vecino. Nei secondi finali arriva l'ultimo giallo della gara, con Romagnoli che viene sanzionato con l'ammonizione. Giallo pesante, visto che il difensore biancoceleste era diffidato, quindi sarà costretto a saltare l'ultima trasferta della stagione in casa dell'Inter.