Lo sfogo della moglie di Acerbi: “Adesso sciacquatevi la bocca!” - FOTO

Nel pomeriggio è stata emanata la decisione del giudice sportivo riguardo i fatti che hanno visto coinvolti, nell’ultimo turno di campionato, Acerbi e Juan Jesus: nessuna squalifica per il difensore nerazzurro, che era stato accusato dallo stesso giocatore brasiliano di avergli riferito sul campo di gioco, durante Inter-Napoli, gravi offese a sfondo razziale. A detta del tribunale sportivo, non ci sono le prove necessarie che dimostrino tali accuse.

Dopo che il difensore ex Lazio è stato oggetto di intense critiche mediatiche per diversi giorni, anche la moglie Claudia, ha deciso di prendere le difese del marito e di condividere i suoi pensieri e sentimenti sui social media: prima ha commentato il post Instagram della pagina calcistica “Chiamarsi Bomber” che riportava la notizia della sentenza sopra citata, poi ha pubblicato una storia, sempre su Instagram, dal tono polemico che recita: “Cin cin. A chi insulta i familiari. A chi minaccia la vita dei figli. Ai leoni da tastiera. A chi ha sommerso di insulti me e i miei figlio per giorni interi, cin cin. Ne avete bisogno”.

Di seguito le immagini: