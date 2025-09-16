Marchegiani sulla Lazio: "Credo possa fare un campionato più che dignitoso"
L'ex portiere biancoceleste ha rilasciato un'intervista, al Corriere della Sera, in cui spiega cosa deve migliorare la Lazio... ma non solo: ecco le sue parole.
Luca Marchegiani è uno tra i calciatori più titolati di sempre della squadra biancoceleste. Tra le vittorie più importanti, come riporta il Corriere della Sera, ricordiamo quella dello Scudetto del 2000 e la Supercoppa Europea dell'anno prima.
Il portiere biancoceleste ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, parlando della Lazio e del derby capitolino di domenica, ricordando anche i momenti da lui vissuti durante questo tipo di partita, come il rigore parato a Giannini.
Quali sono i problemi principali della Lazio?
Non ci sono molte soluzioni offensive, tira poco in porta, quando attacca non dà la sensazione di essere pericolosa.
Come si trovano soluzioni?
A centrocampo mancano doti offensive e non ci sono bomber di prima fascia. Il collettivo deve crescere, deve avere più convinzione. Penso che inconsciamente i giocatori provino delusione e frustrazione a causa del mercato bloccato. Il gruppo però dovrebbe aver voglia di fare meglio dell’anno scorso. A me sembra che la squadra cerchi di fare, che si impegni, ma che non sia scattata quella voglia di dimostrare.
Sarri può soffrire il fatto che la squadra sia stata costruita per Baroni?
Credo possa fare un campionato più che dignitoso, ma serve di più in fase offensiva.
Fuori dai denti: chi preferisce tra Svilar e Provedel?
Sono bravi entrambi. Svilar per rendimento è stato il miglior portiere della A. Provedel viene da una stagione complicata, ma è di livello.
Chi affronta il derby per la prima volta lo vive in modo diverso?
Gli esordienti se lo godono di più. C’è un po’ di incoscienza che porta a non soffrire. Dall’altra parte c’è l’esperienza, accompagnata però dal senso di responsabilità. Io me lo sono goduto più le prime volte.
