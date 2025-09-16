Marchegiani sulla Lazio: "Credo possa fare un campionato più che dignitoso"

Luca Marchegiani è uno tra i calciatori più titolati di sempre della squadra biancoceleste. Tra le vittorie più importanti, come riporta il Corriere della Sera, ricordiamo quella dello Scudetto del 2000 e la Supercoppa Europea dell'anno prima.

Il portiere biancoceleste ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera, parlando della Lazio e del derby capitolino di domenica, ricordando anche i momenti da lui vissuti durante questo tipo di partita, come il rigore parato a Giannini.

A centrocampo mancano doti offensive e non ci sono bomber di prima fascia. Il collettivo deve crescere, deve avere più convinzione. Penso che inconsciamente i giocatori provino delusione e frustrazione a causa del mercato bloccato. Il gruppo però dovrebbe aver voglia di fare meglio dell’anno scorso. A me sembra che la squadra cerchi di fare, che si impegni, ma che non sia scattata quella voglia di dimostrare.