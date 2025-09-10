Criscitiello (Sportitalia): "Mercato bloccato? L'unico è della Lazio. Lotito è nemico di..."

L'intervento a Radio Laziale di Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia

Ginevra Sforza

A commentare il momento che sta attraversando la Lazio, dopo aver vissuto un'estate a digiuno a causa del mercato bloccato, è stato il direttore di Sportitalia a Michele Criscitiello, che ai microfoni di Radio Laziale ha riflettuto su alcune questioni che il sistema calcio dovrebbe migliorare e sul lavoro in particolare del presidente biancoceleste, Claudio Lotito.

Criscitiello a Radio Laziale

Tutti fanno tutto, ma l'unico mercato bloccato è quello della Lazio. Tutti hanno fatto qualsiasi cosa, ma Lotito è nemico del Presidente federale e del palazzo attuale. Non devi indagare, bloccare un mercato, far valere le leggi solo se ci sono dei giochi di potere. Nel calcio di oggi servono delle riforme. Lotito, con i suoi mille difetti, ha sempre pensato al suo bene ma anche agli interessi del sistema calcio, perché lui e De Laurentiis sanno benissimo che l'interesse è comune. 

Continua il Direttore di Sportitalia

Quante volte Lotito ha parlato di stadi, della legge Melandri, del Decreto Dignità? Eppure è l'unico senza sponsor sulla maglia: potrebbe essere il meno interessato della situazione. Oggi bisogna fare sistema, cosa che non si sta facendo e si vedono i risultati. Il canale della Lazio in chiaro su Sportitalia? Sono stati rispettate le nostre indicazioni. La Lazio in questo caso si è dimostrata lungimirante. per vedere il canale non servono password o username. La Pay per View non fa per noi.

