Criscitiello (Sportitalia): "Mercato bloccato? L'unico è della Lazio. Lotito è nemico di..."

A commentare il momento che sta attraversando la Lazio, dopo aver vissuto un'estate a digiuno a causa del mercato bloccato, è stato il direttore di Sportitalia a Michele Criscitiello, che ai microfoni di Radio Laziale ha riflettuto su alcune questioni che il sistema calcio dovrebbe migliorare e sul lavoro in particolare del presidente biancoceleste, Claudio Lotito.



Criscitiello a Radio Laziale

Tutti fanno tutto, ma l'unico mercato bloccato è quello della Lazio. Tutti hanno fatto qualsiasi cosa, ma Lotito è nemico del Presidente federale e del palazzo attuale. Non devi indagare, bloccare un mercato, far valere le leggi solo se ci sono dei giochi di potere. Nel calcio di oggi servono delle riforme. Lotito, con i suoi mille difetti, ha sempre pensato al suo bene ma anche agli interessi del sistema calcio, perché lui e De Laurentiis sanno benissimo che l'interesse è comune.

Continua il Direttore di Sportitalia