Le pagelle di Sassuolo-Lazio: sconfitta con ritorno alla mediocrità

E' il match delle 18 di domenica quello al Mapei Stadium tra Sassuolo-Lazio. I biancocelesti cercano una conferma che non trovano dopo la vittoria allo stadio Olimpico contro l'Hellas Verona. Oggi gli uomini di Sarri sono irriconoscibili. Domina l'inconcludenza e il Sassuolo soffre troppo poco gli attacci dei capitolini. Dall'altra parte ne approfittano i neroverdi. La squadra di Fabio Grosso capisce che può vincere il match e sfrutta al meglio uno dei pochi episodi favorevoli grazie al neo entrato Fadera. Per quello visto oggi è il caso di riprendere le parole del tecnico biancoceleste dopo il match col Como : “oggi una Lazio mediocre”.

Sta per iniziare la settimana che porterà al derby e Maurizio Sarri dovrà lavorare in maniera approfondita sia sulla fase tattica che quella mentale di questa squadra. Indiscutibile che c'è bisogno di un resettaggio completo vista la prova oggi dei suoi ragazzi.

