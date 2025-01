FORMELLO | Roma-Lazio: Dele-Bashiru favorito su Dia, tre recuperi per la panchina

Roma-Lazio, poco più di ventiquattro ore al fischio d’inizio con l’abbraccio dei settemila tifosi biancocelesti a Formello. Mezzora di allenamento al Fersini per caricare le batterie e poi il trasferimento al campo centrale del centro sportivo per completare le prove tattiche. Marco Baroni recupera Lazzari e Noslin, i due sono tornati in campo con i compagni e saranno a disposizione per la panchina così come Castrovilli. L’unico dubbio di formazione è sulla trequarti con Dele-Bashiru in vantaggio rispetto a Boulaye Dia, una scelta tattica per pareggiare gli uomini in mediana e sfruttare la capacità di inserimento del nigeriano. Il riferimento avanzato sarà quindi Castellanos con Isaksen e Zaccagni sulle corsie esterne. La cerniera a centrocampo sarà composta dai soliti Guendouzi e Rovella con compiti di rottura e costruzione della manovra. Dietro tocca a Marusic sulla corsia di destra con Nuno Tavares sulla fascia mancina mentre al centro è intoccabile la coppia composta da Gila e Romagnoli. Fra i pali ci sarà Ivan Provedel, dopo aver saltato gli ultimi due derby per infortunio è pronto a riprendersi i pali con l’obiettivo di mantenere ancora una volta inviolata la rete contro i giallorossi.

PROBABILE FORMAZIONE

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dele-Bashiru, Zaccagni; Castellanos. All.: Marco Baroni.

A disposizione: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Gigot, Pellegrini, Castrovilli, Tchaouna, Dia, Noslin.

Squalificati: -

Diffidati: Gila, Isaksen

Indisponibili: Patric, Vecino, Pedro

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Kone, Paredes, Pisilli, Angelino; Dybala, Dovbyk. All.: Claudio Ranieri.

A disposizione: Ryan, Abdulhamid, Dahl, Sangaré, Le Fee, Hermoso, Celik, Zalewski, El Shaarawy, Soulé, Shomurodov, Pellegrini.

Squalificati: -

Indisponibili: Cristante.



ARBITRO

Marco Guida della sezione di Torre Annunziata

Assistenti: Stefano Alassio (sezione di Imperia) – Christian Rossi (sezione di La Spezia)

IV uomo: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

VAR: Paolo Mazzoleni (sezione di Bergamo)

AVAR: Ivano Pezzuto (sezione di Lecce)