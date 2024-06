CdS | Lazio, tutti i nomi che piacciono dal club dal centrocampo all'attacco

Gli addii di Felipe Anderson e Luis Alberto hanno alterato gli equilibri nella Lazio. Baroni avrà bisogno di rinforzi per compensare la perdita di due giocatori di grande valore. La lista dei possibili sostituti è molto lunga. In cima c'è Tijjani Noslin del Verona, favorito dall'allenatore e sempre più vicino alla maglia biancoceleste.

Il resto dei nomi

Per il ruolo di trequartista, c'è anche Dele-Bashiru dell'Hatayspor. È un giocatore che piace, ma per ora, come riportato dal Corriere dello Sport, è stato messo in attesa. Il giocatore sarebbe pronto a firmare subito per un club come la Lazio non appena riceve un segnale. È stato proposto anche Solari del River Plate. A centrocampo, il nome più discusso nelle ultime ore è quello di Lazar Samardzic. Udinese e Lazio si sono incontrate recentemente per valutare le possibilità di una trattativa. Anche Stengs è nel mirino, ma la dirigenza biancoceleste non vuole includere Isaksen in un possibile affare con il Feyenoord. Nelle ultime settimane, sono stati associati alla Lazio anche Spertsyan del Krasnodar ed El Khannouss del Genk. Inoltre, è tornato sul mercato Giovanni Lo Celso, argentino di proprietà del Tottenham, già considerato dalla Lazio la scorsa estate sotto la guida di Sarri.