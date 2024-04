SERIE A | L'Hellas batte l'Udinese nel recupero. L'Empoli vince contro il Napoli: decide Cerri

La vittoria della Lazio per 0-1 contro il Genoa ed il pareggio per 2-2 tra Cagliari e Juventus hanno aperto, nella giornata di ieri, la 33° giornata del campionato di Serie A. Turno che è continuato con altre due gare in questo sabato 20 aprile: Empoli-Napoli, andata in scena alle ore 18:00 ed Hellas Verona-Udinese alle 20:45.

Serie A, i risultati di Empoli-Napoli ed Hellas Verona-Udinese

La sfida delle 20:45 di questo sabato vedeva affrontarsi Hellas Verona ed Udinese, in un vero e proprio scontro diretto per la lotta salvezza. Allo Stadio Marcantonio Bentegodi di Verona, si decide nei minuti di recupero: i padroni di casa, da sviluppo di calcio d'angolo, hanno trovato il gol vittoria con Coppola. Un 1-0 importante per il Verona, che sale così a quota 31 punti, al 15esimo posto, momentaneamente a +4 dal Frosinone terz'ultimo in classifica. L'Udinese invece, in attesa di terminare la sfida casalinga contro la Roma, resta a 28 punti, quart'ultimo in classifica con un solo punto in più rispetto al Frosinone. La squadra di Di Francesco sarà impegnata domani pomeriggio, alle ore 15:00, in casa del Torino.

Alle 18:00 invece è andata in scena la sfida tra Empoli e Napoli. Anche allo Stadio Carlo Castellani di Empoli, è arrivato un successo per 1-0. I padroni di casa infatti, passati in vantaggio dopo appena quattro minuti con il colpo di testa di Cerri, hanno mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio finale. Vittoria importante in chiave salvezza per l'Empoli, che si porta così a 31 punti, gli stessi dell'Hellas Verona al 15esimo posto, con quattro lunghezze di distanza dal terz'ultimo posto. Il Napoli invece, con questa sconfitta, resta all'ottavo posto in classifica con 49 punti, a -2 dall'Atalanta, che però ha due gare in meno giocate, e -3 dalla Lazio attualmente sesta.

Le gare della 33° giornata di Serie A

Le prime quattro gare di questo turno numero 33 di campionato hanno visto vincere tre squadre per 1-0, ovvero Lazio, Empoli ed Hellas Verona, mentre Cagliari-Juventus è terminata in parità, 2-2.

Mancano quindi sei gare alla conclusione di questa giornata di Serie A, divise rispettivamente in due giorni, domenica e lunedì. Domani alle 12:30 è in programma Sassuolo-Lecce, alle 15:00 Torino-Frosinone, alle 18:00 Salernitana-Fiorentina mentre Monza-Atalanta chiuderà la domenica alle 20:45. Lunedì invece si affronteranno Roma e Bologna alle 18:30, mentre alle 20:45 andrà in scena il Derby di Milano, Milan-Inter.