Norvegia-Italia: il KO degli azzurri rende più ardua la qualificazione per il Mondiale

Questa sera, 6 giugno 2025, alle ore 20:45, si è svolta la partita Norvegia-Italia presso Ullevaal Stadion.

Vincere, per l'Italia, equivaleva ad avvicinarsi sempre di più alle qualificazioni dei mondiali… purtroppo, però, a causa della sconfitta, gli azzurri si ritrovano a -9 dalla vetta del girone (posto valevole per qualificarsi direttamente).

Depositphotos

Le formazioni ufficiali

Norvegia (4-4-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Haaland, Sorloth. CT Solbakken

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Coppola, Bastoni; Zappacosta, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori, Retegui.

Il riassunto della partita

L'Italia parte bene nei minuti iniziali della partita, ma a seguito di un errore di Bastoni, arriva l'1-0 firmato Sorloth… gol che ha portato la squadra di Spalletti a un calo importante, causa dei seguenti due gol della Norvegia (34' Nusa e 42' Haaland).

Al rientro in campo per il secondo tempo, il ct azzurro prova a cambiare tattica, ma l'Italia continua a non essere incisiva, tanto da rischiare il 4-0. Durante tutto il secondo tempo, la Norvegia ha pensato soprattutto a tenere palla al piede e l'Italia non è riuscita a concretizzare nessuna conclusione. La partita si è conclusa per 3-0.