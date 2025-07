Lazio, lo sfogo di Tommaso Paradiso post conferenza: “Sempre la stessa storia, condannati così”

Si è conclusa da pochissimo la conferenza stampa di presentazione di mister Sarri, tecnico pronto a cominciare un nuovo percorso con i colori biancocelesti dopo il precedente, terminato nel marzo 2024 e concluso come, forse, né il Comandante, nei tifosi, ne la società avrebbero voluto. La conferenza ha affrontato diversi temi: dalla scelta di Sarri sul ritorno, alla sua reazione alla notizia del mercato bloccato, le condizioni di alcuni calciatori, il progetto per la stagione 2025/2026. Per l’occasione, a Formello, assieme al mister e ai giornalisti, era presente anche il presidente della Lazio Claudio Lotito che non ha perso occasione per rilasciare alcune dichiarazioni, come affermare la sua volontà assoluta di non vendere la Lazio, tentando di spiegare il fenomeno del blocco di mercato a cui la società è andata incontro ultimamente. In sintesi, la conferenza di oggi è stata colma di argomenti delicati e importantissimi da affrontare, soprattutto per il futuro della società.

Terminata la conferenza, non tarda ad arrivare lo sfogo del cantante Tommaso Paradiso

Al termine della conferenza stampa, sotto ad un post su Instagram intento a ritrarre presidente e allenatore della Lazio, è arrivato un commento durissimo da parte del cantautore e tifoso laziale Tommaso Paradiso, da sempre molto coinvolto nelle vicende del club, ma soprattutto della tifoseria. Paradiso ha affidato il suo sfogo ai social, con parole che non lasciano spazio ad interpretazioni e affermando: “Solita conferenza stampa, l’ennesima, dove c’è uno bravo, capace, che non ha mai commesso errori, arrogante, onnipotente, superuomo, che te la racconta come vuole, senza contraddittorio e tutti gli altri sono cogl****. Non c’è luce alla fine del tunnel. Condannati così”. Un attacco frontale, senza mezzi termini, che lascia intendere tutto il suo disincanto e la sua frustrazione nei confronti, non soltanto della gestione Lotito, ma di questa terribile estate che i laziali stanno vivendo, priva di sogni e ambizioni. Le parole fanno eco ad uno stato d’animo ormai diffuso fra una parte della tifoseria biancoceleste. Anche se Paradiso non cita direttamente il presidente, il riferimento sembra chiaro e il suo sfogo è solo l’ultimo di una serie di segnali di insofferenza che arrivano da chi, come lui, vive la Lazio con passione viscerale.

