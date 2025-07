CONFERENZA SARRI | "Ho chiesto determinazione feroce. Quando ho scoperto del mercato bloccato…"

Il momento tanto atteso è giunto. Maurizio Sarri è stato presentato in conferenza stampa questo pomeriggio alle 18.00 dallo studio multimediale della S.S. Lazio nel Centro Sportivo di Formello. Sarà l'occasione per il tecnico toscano per parlare ufficialmente davanti ai giornalisti dopo il suo ritorno sulla panchina della Lazio.

Queste le dichiarazioni complete di Maurizio Sarri.

La conferenza stampa di Maurizio Sarri

Il percorso è quello che ha detto il presidente, i miei problemi personali erano superiori a quelli professionali e poi le normali difficoltà professionali non le sopporti più ed era giusto fermarsi. Si riparte con delle difficoltà, posso ripetere le parole che ho detto ai ragazzi: “abbiamo una difficoltà ma possiamo sfruttarla in maniera negativa cercando alibi o in maniera positiva rafforzando il gruppo” e va sfruttata in maniera positiva. Veniamo da due settimi posti abbiamo bisogno di miglioramenti che tramite il mercato non sono possibili e non dobbiamo nemmeno più pensarci, l'altro miglioramento è attraverso il lavoro e il nostro compito è lavorare tutti i giorni non solo la domenica.

La spinta dei tifosi

È uno dei motivi per cui ho detto che la lazialità ti invade, nel momento difficile è chiaro che i tifosi si arrabbiano poi però alla fine sono lì. Questo è essere laziali ed è uno dei motivi per cui io sono tornato volentieri.

Primo pensiero quando ha scoperto del mercato bloccato e sul suo ritorno

Il Presidente mi aveva fregato (ride n.d.r.), però la decisione era presa a quel punto qualsiasi altra decisione che potevo prendere io era discutibile, la decisione di tornare era presa e lasciare per la difficoltà mi sembrava brutto nei confronti di società e tifosi. È stata un'arrabbiatura di un'ora e poi ho pensato al futuro. Ho fatto una scelta, io quest'anno ho avuto 4 trattive con squadre di Serie A, con squadre arabe e sudamericane, era un anno molto prolifico da questo punto di vista e invece ho scelto la Lazio per il legame con la società e l'ambiente compreso chef e magazzinieri, è stata una soddisfazione poi ci sono difficoltà ma fa parte del percorso.

La preoccupa il mercato bloccato?

L'obiettivo deve essere di costruire una bella base per poi intervenire nelle due-tre cose in futuro, se riusciamo in questo sarebbe già tanta roba. Preoccupazione è qualcosa di grosso, questa squadra per fare il salto avrebbe bisogno di qualcosa, in questo momento non lo possiamo fare e l'obiettivo primario è far crescere i giocatori che abbiamo. Il messaggio ai giocatori è umiltà ma convinzione perché può esserci potenziale. Inutile stare pensare ad altre cose ci toglie solo energie, possiamo migliorare attraverso il lavoro è sempre così. Ho chiesto determinazione feroce per ogni singolo giorno perché così il miglioramento è possibile che ci può portare a costruire una bella base.

