Il Messaggero | Le pagelle degli allenatori: Baroni come Conte

I voti ai tecnici di A finora

Dieci partite sono poche per esprimere un giudizio definitivo sul lavoro di un allenatore, ma permettono almeno di fare una valutazione iniziale. Il Messaggero ha assegnato un voto a questa prima parte di stagione, ricca di colpi di scena. Al vertice della classifica, con un netto distacco, troviamo Marco Baroni e Antonio Conte. Il tecnico biancoceleste ha guidato la Lazio con maestria, guadagnandosi pienamente questa posizione. Nelle ultime due stagioni, è stato un candidato alla Panchina d’Oro: se Spalletti e Inzaghi hanno conquistato lo scudetto, Baroni ha compiuto imprese altrettanto notevoli salvando il Lecce e, soprattutto, il Verona.

IPA

Due percorsi diversi

Per Antonio Conte il discorso è un po' diverso: se l’impatto di Baroni sorprende, quello di Conte a Napoli era prevedibile. La sua squadra non punta tanto allo spettacolo, quanto alla vittoria, e per Conte è questo che conta davvero. Di seguito, la lista completa dei voti assegnati dal quotidiano:

CONTE 9

BARONI 9

GASPERINI 8

PALLADINO 8

RUNJAIC 8

INZAGHI 7.5

D'AVERSA 7

FABREGAS 7

PECCHIA 7

THIAGO MOTTA 6

JURIC 6

NESTA 6