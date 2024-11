Il Messaggero | La Lazio una macchina da gol: tutti i numeri dei biancocelesti

La Lazio è tornata al terzo posto dopo 17 mesi, superando le sfide e i dubbi seguiti all’era Sarri e Tudor e a un’estate segnata da critiche e scetticismo. Nella scorsa stagione i biancocelesti non erano mai arrivati così in alto: ora si trovano a 19 punti, a pari merito con Atalanta e Fiorentina, e a soli 2 punti dall’Inter, seconda in classifica. Con nove vittorie nelle prime tre partite stagionali, Baroni ha eguagliato il record di Petkovic per il miglior inizio nella storia della Lazio.

La Lazio una “Banda del gol”

La squadra è una vera macchina da gol, con una media di 2.6 reti a partita negli ultimi otto incontri. In totale, ha segnato 31 gol, di cui 22 in Serie A, ben nove in più rispetto all’anno scorso, e vanta ben dodici marcatori diversi. Come riportato da Il Messaggero, Patric e Tchaouna si sono finalmente uniti alla lista, con quest'ultimo che fino a domenica era l’unico attaccante ancora senza reti.

I punti forti di questa squadra

La forza di questa Lazio non risiede solo nella qualità dell’organico, ma anche in un nuovo approccio e in una consapevolezza che cresce grazie al lavoro quotidiano. Quest'estate, il club e l’allenatore avevano chiesto pazienza, mentre i tifosi temevano un lungo periodo di attesa per ritornare ai vertici. Eppure, l’inverno non è ancora arrivato e la Lazio è già lì, in alto.