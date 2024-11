CdS | Lazio, Zaccagni ancora a rischio? Le ultime sulle sue condizioni

Zaccagni ancora a rischio?

Mattia Zaccagni non è ancora riuscito a superare completamente il malessere che lo ha colpito. Un virus intestinale lo ha costretto a fermarsi prima della partita con il Genoa, tanto da dover fare una visita in ospedale. Questo problema di salute gli ha impedito di recuperare per il match contro il Como e, anche ieri, il capitano della Lazio accusava ancora qualche sintomo. Come previsto, il numero 10 non è sceso in campo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Baroni attende aggiornamenti per oggi per capire se Zaccagni potrà tornare ad allenarsi entro 48 ore.

Testa al Cagliari e poi il Porto

Con il weekend già iniziato e la partita contro il Cagliari fissata per lunedì, seguita giovedì dalla sfida con il Porto, la settimana sarà intensa. Al momento, nessuno si aspetta che Zaccagni sia pronto per scendere in campo dopodomani, al massimo potrebbe andare in panchina e puntare a un recupero completo per affrontare i portoghesi. È fermo da una settimana e ha bisogno di riprendere energie e condizione, per cui occorreranno ancora alcuni giorni. La sua assenza è stata compensata da Noslin, che ha già giocato due partite consecutive e potrebbe essere confermato anche per la terza.