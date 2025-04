Lazio-Roma, la formazione ufficiale: ecco le mosse di Baroni e Ranieri

Ancora pochi minuti e le aquile guidate dal mister Marco Baroni scenderanno in campo allo stadio Olimpico per affrontare i lupi di Claudio Ranieri. Il primo derby della stagione attuale, disputato il 5 gennaio, era terminato con la vittoria della Roma ed ora, circa 4 mesi dopo, il club biancoceleste è pronto a ritornare a lottare per tentare di sconfiggere lo storico avversario. Dopo la vittoria contro la Dea nel Campionato di Serie A, merito del lavoro di squadra di Mandas, Dele-Bashiru e Isaksen, e la sconfitta per 2-0 contro il Bodoe/Glimt, partita valida per il girone d'andata dei quarti di finale di UEFA Europa League e il cui ritorno si disputerà il 17 aprile, le aquile non sono pronte a mollare e lotteranno fino al 90° per tentare di avere la meglio nel derby della Capitale, sia per orgoglio personale data la profonda e storica rivalità che ha sempre contraddistinto le due squadre, sia perché la Lazio non é intenzionata a perdere la propria posizione in classifica di Serie A. Entrambi i tecnici hanno dovuto riflettere bene sulle pedine da schierare in questo match, con l'obiettivo di portarsi a casa la vittoria e i 3 punti.

Derby, Romagnoli, Dybala, Nuno Tavares - Depositphotos

Nella pagina seguente le formazioni ufficiali di Lazio-Roma