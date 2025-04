Baroni nel pre: "Il derby di Roma si può giocare anche scesi dall'aereo, zero alibi"

La rosa biancoceleste sta per scendere in campo allo stadio Olimpico per affrontare il club giallorosso nel derby della Capitale. Data la profonda e storica rivalità che ha sempre contraddistinto le due squadre, l'incontro non sarà facile per nessuna delle due, soprattutto dato che mancano poche giornate alla fine del campionato di Serie A. Poco prima del fischi d'inizio di Lazio-Roma, il mister Marco Baroni si è espresso ai microfoni di Dazn e Lazio Style Channel.

Marco Baroni a Dazn

Sulla mentalità per il derby

Gara in cui dobbiamo dare tutto tutti insieme, la squadra lo sa.

Su come affrontare il derby

Il derby di Roma si può giocare anche scesi dall'aereo, zero alibi. La squadra deve viverlo e giocarlo, sentendone la bellezza

Su ció che ha chiesto a Dele-Bashiru

Giocatore che è rientrato da un infortunio, ci dà profondità e muscolarità. Partita che si vive tutti insieme e, nell'ottica della strategia della gara, ci può dare una mano importante

Su quanto conterebbe la vittoria