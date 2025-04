Lazio-Roma: i biancocelesti convocati dal mister Baroni per il derby

La 32esima giornata di Serie A sta per concludersi, infatti, dopo la vittoria del Milan contro l'Udinese, del Venezia nel match contro il Como, del club di Simone Inzaghi in Inter-Cagliari, del 2-1 dei bianconeri nello scontro con il Lecce e del trionfo della Dea per le 2 reti segnate contro i rossoblu, mancano soltanto 5 incontri per terminare la 32esima giornata e per poterlo osservare i nuovi sviluppi nella classifica del Campionato di Serie A. Oggi alle ore 15:00 sarà visibile Fiorentina-Parma e Verona-Genoa, mentre alle ore 18:00 è in programma l'incontro tra il Como e il Torino e domani si disputerà Napoli-Empoli. Anche stasera, precisamente alle ore 22:45 sarà possibile assistere ad una partita, infatti, il club biancoceleste guidato dal mister Marco Baroni e la squadra giallorossa di Claudio Ranieri scenderanno in campo all'Olimpico per sfidarsi nel derby Capitale, il secondo della stagione attuale. In vista della partita tra la Lazio e la Roma, la società biancoleste ha diramato la lista delle aquile convocate dal tecnico Marco Baroni, che dovrà fare a meno del terzino Nuno Tavares e del difensore centrale Patrick, entrambi indisponibili per infortunio.

Lazio-Roma: i convocati da Marco Baroni

