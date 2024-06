Pedullà: "Lazio-Noslin contatto diretto. Il Verona chiede…"

Nel mentre si cerca ancora di capire quale sarà il futuro di Igor Tudor e dunque chi sarà l'allenatore della Lazio nella prossima stagione, la dirigenza biancoceleste, secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, si starebbe muovendo per puntellare il reparto offensivo rimasto privo di Kamada, Anderson e molto probabilmente Luis Alberto. Dopo aver concluso per Tchaouna i biancocelesti avrebbero chiesto informazioni all'Hellas Verona per Tijjani Noslin.

Le cifre per Noslin

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, la società scaligera avrebbe richiesto una cifra intorno ai 15-16 milioni più 3-4 di bonus per far partire il loro gioiello.

Cifre importanti per la Lazio che potrà mettere a punto la strategia adeguata per il mercato dopo aver chiarito i dubbi inerenti all'allenatore.

Il tweet di Pedullà