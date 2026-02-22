Lazio, stagione maledetta per Nicolò Rovella: i possibili tempi di recupero del regista

Una stagione maledetta per il regista della Lazio che, dopo essere stato out per circa 3 mesi a causa della pubalgia, è costretto ad abbandonare la squadra e sottoporsi ad una nuova operazione.

Photo by Enrico Locci/Getty Images via onefootball

I possibili tempi di recupero di Rovella

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, a causa di una frattura scomposta alla clavicola destra riportata nel corso del match a Cagliari, Nicolò Rovella dovrà assentarsi per circa un mese mezzo, tornando a disposizione verso aprile.

I prossimi impegni dei biancocelesti

Archiviato il pareggio in casa del Cagliari, per le aquile si apre un marzo decisivo e senza sosta. La squadra riscenderà in campo il 1° marzo a Torino, precisamente alle ore 18:00, e poi dovrà prepararsi alla sfida decisiva per tutta la stagione: la semifinale di Coppa Italia contro l'Atalanta del 4 marzo. Successivamente l’Olimpico diventerà il fortino biancoceleste per due sfide chiave: l’8 marzo contro il Sassuolo e il big match del 15 marzo contro il Milan. Il tour de force si chiuderà il 22 marzo con la trasferta di Bologna.