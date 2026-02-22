Buon compleanno Luca Marchegiani: la leggenda spegne 60 candeline

Oggi il mondo biancoceleste festeggia Luca Marchegiani, leggenda assoluta e portiere più vincente della storia della Lazio. In occasione del compimento dei suoi 60 anni, il club biancoceleste gli ha augurato un buon compleanno sui social.

Marchegiani-Lazio: un amore senza fine

Arrivato nel 1993 dal Torino per la cifra record di 13 miliardi di lire, all'epoca l'acquisto più costoso al mondo per un portiere, il "Conte" si è distinto per un’eleganza e una compostezza che lo hanno reso un pilastro inamovibile per dieci stagioni. In 339 presenze (primato assoluto nel ruolo), ha collezionato sette trofei: uno Scudetto, una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, ricordando specialmente quella del 1998 quando ha alzato il trofeo da capitano. Inoltre, il portiere era anche diventato un vero incubo per gli attaccanti dal dischetto, come dimostra il celebre rigore parato a Giannini in un derby. Oltre ai titoli, Marchegiani detiene ancora oggi il record di imbattibilità nella storia del club con 745 minuti consecutivi senza subire reti nella stagione 1997-1998, confermandosi un esempio di stile e affidabilità che rimane il punto di riferimento insuperabile per chiunque difenda i pali della Capitale.