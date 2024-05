Cancellieri farà rientro a Formello dopo l'ottima esperienza a Empoli, ecco le sue statistiche dell'avventura in Toscana

La Lazio dopo l'addio di Felipe Anderson e la probabile partenza del “Mago”, Luis Alberto, ha bisogno di trequartisti da regalare a Tudor per sostenere al meglio gli attaccanti che in questa stagione hanno faticato come non mai (Immobile: 11 gol stagionali tra tutte le competizioni; Castellanos: 6 gol).

Con quello che dovrebbe essere il primo rinforzo della rosa del prossimo anno: Loum Tchaouna, Tudor si assicura tecnica e dinamismo ma è evidente che non sarà sufficiente solo l'ex Salernitana per rimpiazzare giocatori del calibro di Felipe Anderson e Luis Alberto. Da questo punto di vista una mano potrebbe arrivare dai rientri dai prestiti, tra cui spicca su tutti Matteo Cancellieri, che dopo una stagione non troppo fortunata lo scorso anno in biancoceleste, si è invece messo in luce con l'Empoli rivelandosi cruciale per la salvezza, sfornando anche un gol e un assist nella partita decisiva contro la Roma

Depositphotos

La stagione di Cancellieri a Empoli - le statistiche

Matteo Cancellieri in Toscana ha trovato continuità disputando 36 partite di cui 18 da titolare e saltando solo due partite: una per infortunio e una per squalifica per somma di ammonizioni. In totale ha collezionato 1784' minuti conditi da 4 gol (vs Genoa, Salernitana, Torino e Roma) e 3 assist (vs Salernitana, Fiorentina e Roma) e quando ha almeno siglato una rete o fornito l'ultimo passaggio per un compagno il suo Empoli non ha mai perso.

Con una media di un gol ogni 446' minuti (tra i trequartisti attuali della Lazio media inferiore solo a quella di Zaccagni un gol ogni 329' minuti), la Lazio potrebbe assicurarsi un trequartista con caratteristiche più simili a quelle richieste da Tudor e all'occorrenza una punta centrale, ruolo che ha già ricoperto per qualche spezzone con Sarri in panchina.

Cancellieri in ritiro con Tudor

L'Empoli non riscatterà Cancellieri che farà dunque rientro alla base e partirà in ritiro con Tudor, dove verrà valutato dal tecnico croato che lo ha già avuto al Verona nella stagione 2021/2022.

Qualora Tudor confermasse Cancellieri in rosa, la Lazio si ritroverebbe un potenziale acquisto in casa potendo così investire in altri ruoli, sottolineando sempre però che servirà costruire una trequarti importante per sostenere le tre competizioni.