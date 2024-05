Luis Alberto-Al Duhail sempre più vicini. Di Marzio: "Le parti sono in contatto per chiudere"

L'esperienza di Luis Alberto alla Lazio sembra essere arrivata definitivamente al capolinea. Nonostante il rinnovo contrattuale stipulato la scorsa estate per una durata di ben 4 anni, lo spagnolo dopo le dichiarazioni post Salernitana, dove comunicò “Il prossimo anno non farò più parte del progetto” mise anticipatamente la parola fine sul suo percorso in Italia, spiazzando i tifosi biancocelesti. Ora Lotito si aspetta un'offerta per lasciarlo partire: sicuramente non farà sconti a nessuno, in primis allo stesso Luis Alberto che aveva esplicitamente richiesto di liberarsi a 0. Un'opzione mai considerata dalla società.

Luis Alberto pronto a volare in Quatar

L'Al-Duhail, squadra quatariota, è quella che ha mostrato maggiore interesse nell'ingaggiare il numero 10, offrendogli anche un ricco contratto. In questi giorni i contatti tra i club sono frequenti e la Lazio farà di tutto per guadagnarci il più possibile (considerando anche che il 30% degli incassi maturati dalla sua cessione sono destinati al Liverpool).

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, le parti sarebbero ora al lavoro per chiudere. In un suo tweet pubblicato pochi minuti fa, scrive:

Luis Alberto sempre più vicino all'Al-Duhail. Affare da circa 10 milioni di euro, le parti sono in contatto continuo per chiudere

Le cifre dell'affare dovrebbero essere queste, con lo spagnolo pronto a lasciare la Lazio dopo 8 stagioni per 10 milioni. Una cifra abbastanza irrisoria considerando la qualità del giocatore e la durata del contratto che lo legherebbe ancora per molto ai colori biancocelesti, ma l'età (31) gioca la sua parte.

Di seguito il tweet di Di Marzio: