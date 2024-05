La Formula 1 tiene ogni anno milioni e milioni di fan incollati davanti allo schermo regalando adrenalina, emozioni e spettacolo ogni weekend di gara. Tra scuderie storiche e giovani piloti emergenti il Circus sta attirando sempre più l'attenzione su di sé attirando sempre più spettatori e tifosi che assistono in massa ad ogni gara.

Il prossimo appuntamento sarà in Canada e sul circuito di Montreal “Gilles Villeneuve” i team si daranno battaglia per salire sul gradino più alto del podio. Ecco tutto quello che c'è da sapere in vista del Gran Premio

Depositphotos

Quando si corre il Gran Premio del Canada?

Il Gran Premio del Canada si correrà nel weekend del 7-9 giugno con la partenza della gara fissata domenica 9 giugno alle ore 20:00 (ora italiana). La qualifica scatterà invece sabato 8 giugno alle 22:00 (ora italiana), mentre le tre sessioni di prove libere scatteranno: le prime due (FP1 e FP2) venerdì 7 giugno 19:30-20:30 e 23:00-00:00 e la terza prova libera (FP3) inizierà sabato 8 giugno 18:30-19-30.

GLI ORARI COMPLETI:

VENERDÌ:

FP1: 19.30-20.30

FP2: 23:00-00:00

SABATO:

FP3: 18:30-19:30

QUALIFICHE: 22:00

DOMENICA:

GARA: 20:00

Dove è possibile seguire il Gran Premio del Canada?

Come tutte le gare di Formula 1 anche il Gran Premio del Canada sarà possibile vederlo su SKY al canale dedicato della Formula 1 (Ch: 207). La gara verrà poi trasmessa in differita su TV8

Chi ha vinto l'ultimo Gran Premio?

L'ultimo Gran Premio è stato quello di Monaco, disputatosi nel Principato di Montecarlo. A trionfare è stato il padrone di casa Charles Leclerc, pilota della Ferrari, che è riuscito a trionfare per la prima volta nel suo Gran Premio di casa, infatti lui è nato proprio a Montecarlo. Il monegasco numero 16 della griglia si è così regalato una delle gioie più forti della sua carriera trionfando “a casa sua” e facendo emozionare milioni di tifosi della Rossa.

Da quanto tempo la Ferrari non vince in Canada?

L'ultima vittoria della Ferrari sul circuito canadese risale al 2018 quando a triofnare fu il pilota tedesco Sebastian Vettel

Chi è il favorito del Gran Premio del Canada?

Nonostante Ferrari e McLaren siano in netta ripresa il favorito per il Gran Premio del Canada resta il leader del campionato, tre volte campione del mondo, Max Verstappen che vorrà vendicare la brutta prestazione tra i muri di Montecarlo.

Come funziona l'assegnazione dei punti?

A ogni pilota di Formula 1 che arriva nelle prime dieci posizioni viene assegnato un punteggio in base al posizionamento al passaggio della bandiera a scacchi. Ecco l'assegnazione dei punti:

1°: 25

2°: 18

3°: 15

4°: 12

5°: 10

6°: 8

7°: 6

8°: 4

9°: 2

10°: 1

Classifica piloti F1

1. Max VERSTAPPEN (Red Bull) - 169 punti

2. Charles LECLERC (Ferrari) - 138 punti

3. Lando NORRIS (McLaren) - 113 punti

4. Carlos SAINZ (Ferrari) - 108 punti

5. Sergio PEREZ (Red Bull) - 107 punti

6. Oscar PIASTRI (McLaren) - 71 punti

7. George RUSSELL (Mercedes) - 54 punti

8. Lewis HAMILTON (Mercedes) - 42 punti

9. Fernando ALONSO (Aston Martin) - 33 punti

10. Yuki TSUNODA (Racing Bulls) - 19 punti

11. Lance STROLL (Aston Martin) - 11 punti

12. Oliver BEARMAN (Ferrari) - 6 punti

13. Nico HULKENBERG (Haas) - 6 punti

14. Daniel RICCIARDO (Racing Bulls) - 5 punti

15. Alexander ALBON (Williams) - 2 punti

16. Esteban OCON (Alpine) - 1 punto

17. Kevin MAGNUSSEN (Haas) - 1 punto

18. Pierre GASLY (Alpine) - 1 punto

19. Guanyu ZHOU (Sauber F1 Team) - 0 punti

20. Pierre GASLY (Alpine) - 0 punti

21. Valtteri BOTTAS (Sauber F1 Team) - 0 punti

22. Logan SARGEANT (Williams) - 0 punti

Classifica costruttori F1

1. RED BULL - 276 punti

2. FERRARI - 252 punti

3. McLAREN - 184 punti

4. MERCEDES - 96 punti

5. ASTON MARTIN - 44 punti

6. RACING BULLS - 24 punti

7. HAAS - 7 punti

8. WILLIAMS - 2 punti

9. ALPINE - 2 punti

10. KICK SAUBER - 0 punti

Le prossime gare di F1

21-23 GIUGNO: GP SPAGNA

28-30 GIUGNO: GP AUSTRIA

5-7 LUGLIO: GP GRAN BRETAGNA

19-21 LUGLIO: GP UNGHERIA

26-28: LUGLIO: GP BELGIO

23-25 AGOSTO: GP PAESI BASSI

30-1 AGOSTO-SETTEMBRE: GP ITALIA

13-15 SETTEMBRE: GP AZERBAIJAN

20-22 SETTEMBRE: GP SINGAPORE

18-20 OTTOBRE: GP USA

25-27 OTTOBRE: GP MESSICO

1-3 NOVEMBRE: GP BRASILE

21-23 NOVEMBRE: GP LAS VEGAS

29-1 NOVEMBRE-DICEMBRE: GP QATAR

6-8 DICEMBRE: GP ABU DHABI

Quante gare e mondiali ha vinto la Ferrari?

La Ferrari è la scuderia regina di Formula 1 nonché la più vincente della storia delle corse automobilistiche. La scuderia di Maranello vanta: 245 vittorie, 16 titoli mondiali Costruttori e 15 Mondiali Piloti.

Quante gare ha vinto Leclerc?

Leclerc ha vinto 6 gare. Su tutte spiccano le vittorie a Monza nel 2019 e a Montecarlo nel 2024