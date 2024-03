Lazio-Udinese, Gila: "Chiedo scusa e appoggio ai nostri tifosi. Dobbiamo ritrovare equilibrio"

Al termine della gara persa dalla Lazio in casa contro l'Udinese Cioffi: "Gara di nervi". Poi parla del campo il difensore biancoceleste Mario Gila è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per commentare la sfida.

Queste le sue parole:

E' difficile, perché alla fine ci ritroviamo oggi con una gara che potevamo vincere. Alla fine la Roma e la Fiorentina avevano pareggiato ed erano due punti da sommare molto importanti. Potevamo fare di più, ma la sconfitta è meritata. Il segreto per me è essere equilibrati mentalmente, ci è mancato molto l'equilibrio. Ne abbiamo vinte due-tre-quattro partite, ma poi ci innervosiamo e non troviamo quell'equilibrio importante per andare avanti. Anche lavorando penso che abbiamo diverse opportunità per l'Europa. AI tifosi dico scusa per le sconfitte in stagione, potevamo fare di più. E poi chiedo appoggio, è molto importante perché la squadra ha bisogno di loro. Devo dire che l'equilibrio si ritrova in campo e fuori. A volte subiamo elementi negativi in campo a cui non sappiamo come reagire. Quando arrivano i positivi, neanche. Dobbiamo ritrovare la furbizia di segnare dopo aver segnato. Poi subire quel gol dopo poco ci ha mandato ancora più giù.