Lotito: “Con la Lazio faccio i miei interessi, ma comunque…”

Da Formello, su Radio Radicale, è stata trasmessa l’iniziativa “Itaca. Il viaggio delle idee. Il coraggio di cambiare la storia”, organizzata dall’Associazione Itaca 2.0. Un appuntamento dedicato al confronto e alla riflessione su temi di attualità e cambiamento.

Tra i protagonisti presenti anche Claudio Lotito.

La mia scelta di prendere la Lazio non è stata imprenditoriale. Prelevare una società che fattura 84 milioni di euro, ne perde 86,5 e ha 550 milioni di debiti, per tutti era un’idea scellerata. Io invece ero convinto, come negli sport estremi, perché ero sicuro di riuscire a superare questa sfida. Mi sento responsabile di una comunità, devo dare delle risposte. Poi ovviamente ho dovuto trarne i miei interessi di imprenditore e dei riscontri di carattere economico, ma garantendo sempre il futuro della società. Io sono proprietario dal punto di vista civile, ma coltivo sentimenti e passioni comuni che devo preservare e tramandare nel tempo.