Cardone: "L'Inter vira su Ederson. Guendouzi ha chiamato Sarri"

Nella trasmissione odierna di “Non mollare mai” in onda sui 98.100 di Radiosei, è intervenuto il giornalista de “La Repubblica”, Giulio Cardone. Il giornalista si è espresso sulla situazione a centrocampo: con Guendouzi e Rovella con la clausola rescissoria fissata dalla Lazio a 50 milioni, l'Inter valuta nuovi profili, ritendendo la cifra eccessiva. Inoltre, Cardone ha anche parlato di una chiamata di Guendouzi a Maurizio Sarri, tra cui c'è una stima reciproca.

La Juventus ha centrato il colpo su cui stava lavorando da un po’, Jonathan David ha scelto i bianconeri, ha trovato l’accordo su ingaggio e commissioni tramite i propri agenti ed essendo svincolato si può considerare un nuovo giocatore di Tudor.

Anche Guendouzi, come Rovella, ha nel proprio contratto una clausola rescissoria di 50 milioni di euro. L’Inter, ieri, si è affrettata a smentire l’interesse tecnico e la volontà di pagare la clausola per il mediano italiano. C’è anche della strategia in questa loro posizione, ma noi prendiamo atto e ce l’auguriamo. Ora fanno sapere che si sono spostati come interessi su Ederson dell’Atalanta. Guendouzi e Rovella sono due grandi centrocampisti, ma 50 milioni è una cifra eccessiva per entrambi. Sono mediani che segnano poco e con quella cifra oggi ci prendi un grande attaccante. Sarebbe grave perdere entrambi, è vero che nel caso del ruolo di Rovella almeno avresti due sostituti come Belahyane e Cataldi. Alle spalle del francese c’è solo Vecino.