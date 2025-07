Tchaouna-Burnley, la società biancoceleste comunica la cessione a titolo definitivo

Sebbene fosse certo da qualche giorno, Loum Tchaouna ha ufficializzato il suo trasferimento al Burnley. Prima dell'inizio ufficiale del calciomercato, avvenuto ieri, la società biancoceleste ha avviato le trattative per cedere l'esterno offensivo ex Salernitana al Burnley Football Club. Dopo solo un anno tra le fila biancocelesti, l'attaccante francese lascia ufficialmente la Lazio: il rendimento sottotono, e le aspettative disattese hanno portato alla definitiva cessione a titolo definitivo.

Nella giornata di oggi, Tchaouna ha ufficialmente firmato i documenti che sanciscono il suo trasferimento al Burnley, con un’operazione che si aggira poco sopra i 15 milioni di euro.

La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Loum Tchaouna al Burnley Football Club.

La Società ringrazia Loum per la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune, umane e sportive, per questa nuova avventura in Premier League.