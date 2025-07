Lazio, Provedel o Mandas in porta? Il duello è aperto e si deciderà sul campo

Per quanto riguarda la porta della Lazio, non ci sono novità. In un’estate segnata dal blocco del mercato, a Formello c’è una certezza inattaccabile: si tratta della porta. Mandas e Provedel restano entrambi, non solo per scelta tecnica, ma anche per necessità. L’impossibilità di sostituire eventuali partenti ha fatto decadere qualsiasi ipotesi di cessione. In uscita non si muove nessuno, proprio perché in entrata non si può fare nulla.

Sarri studierà i due portieri: forti ma così diversi

Sarri, tornato pienamente al timone della squadra, è stato diretto e chiaro, affermando di poter contare su due portieri forti che si giocheranno il posto non appena inizierà il ritiro. Naturalmente, colui che dovesse trovarsi male in panchina, a dicembre potrà richiedere la cessione, ma prima di quel momento, nessuna trattativa sarà presa in considerazione per i due portieri. Provedel e Mandas sono diversi per età, caratteristiche e percorso, ma entrambi rappresentano una garanzia. Il primo, classe 94, è stato il titolare dell’era Sarri, protagonista anche in Champions League con lo storico goal all’Atletico Madrid. Il secondo, il ventitreenne greco, porta il nome della rilevazione dell’ultima stagione. Mandas ha convinto tutti con prestazioni solite, conquistandosi fiducia e attenzioni anche dall’estero.

