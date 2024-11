Juventus-Torino 2-0, il derby della mole va ai bianconeri

La dodicesima giornata evidenzia come una delle partite di cartello il derby della mole. In questo sabato sera all'Allianz Stadium va in scena Juventus-Torino. La squadra di Thiago Motta cerca la scalata verso la vetta mentre i granata cercano di rialzare la testa dopo un inizio di campionato spumeggiante. La partita termina 2-0 per i bianconeri che riescono a gestire totalmente il match in termini di gioco, occasioni e vittoria finale.

I primi 45 minuti del derby della mole

E' un derby e si vede fin da subito dall'atteggiamento guerrigliero delle due squadre in campo. La Juventus però unisce alla grinta una grande qualità tecnica che domina il Toro di Vanoli fin da subito. Bastano 18 minuti per i bianconeri per portarsi in vantaggio. Cambiaso è protagonista di una discesa incredibile chiusa da un tiro in porta dalla distanza, Milinkovic respinge e Weah, solo, può spingere con facilità la palla in fondo al sacco, 1-0 per la Juventus. La vecchia signora continua a controllare il pallino del gioco senza correre rischi. Il primo tempo termina così.

Il secondo tempo

La Juventus riparte con più controllo e dominio di quanto visto nel primo tempo. I bianconeri fanno girare palla con destrezza e facendo correre il Toro a vuoto. La squadra ospite sembra spegnersi sempre più col passare dei minuti e il gioco si fa sempre più facile per i ragazzi di Thiago Motta. MInuto 72, Weah vicino alla doppietta, segna ma un tocco di mano porta all'annullamento della rete. La Juventus continua la sua spinta in avanti per chiudere il match e ci riesce al minuto 84 quando Conceicao pennella un cross perfetto per Yildiz che con prontezza segna il 2-0. Finisce qui, 3 punti per i bianconeri e sconforto per il Torino, sopratutto per il secondo tempo apatico giocato dagli uomini di Vanoli.

La classifica delle due torinesi

La Juventus aggancia l'Inter, che ha una partita in meno, a quota 24 punti. Si gode la vittoria in questo derby torinese e può chiudere prima della sosta con un sorriso. In casa Torino invece c'è delusione, la classifica dice 14 punti e un undicesimo posto che lascia gran dispiacere all'ambiente. Sembra un ricordo il bel gioco delle prime partite e le posizioni alte di poche giornate fa.