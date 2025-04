Giudice Sportivo, le decisioni della 33° giornata di Serie A

In occasione delle ultime partite di Serie A andate in scena nel weekend di sabato 19 e domenica 20 aprile, e in attesa di quelle rinviate (Cagliari-Fiorentina, Genoa-Lazio, Parma-Juventus, Torino-Udinese) alla giornata di domani, a causa dell'improvvisa scomparsa di Papa Francesco avvenuta ieri, nel giorno di Pasquetta, il Giudice Sportivo, come ogni martedì, ha deliberato le sue decisioni relative alla 33° giornata di Serie A appena trascorsa.

Gli squalificati della 34° giornata

Saranno sei i calciatori di Serie A a saltare il prossimo turno: Perrone (Como), Cacace (Empoli), Bastoni (Inter), Mkhitaryan (Inter), Berisha (Lecce) e Krstovic (Lecce). Simone Inzaghi dovrà fare a meno sia del difensore che del centrocampista nerazzurri, e anche del suo vice allenatore, Massimiliano Farris, anch'egli squalificato per il prossimo impegno in campionato contro la Roma. Squalificato per il prossimo turno sarà anche Vincenzo Italiano: il tecnico del Bologna non potrà essere a bordocampo a sostegno della squadra in vista del prossimo match contro l'Empoli “per avere, al 9° del secondo tempo, abbandonato l'area tecnica per discutere con un componente della squadra avversaria”.

Le ammende ai club