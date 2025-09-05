Italia-Estonia 5-0, tutto nel secondo tempo con gli azzurri che dilagano

I riflettori del Gewiss Stadium di Bergamo si sono accesi sul debutto della nazionale italiano targata Gennaro Gattuso. Italia-Estonia finisce 5-0 con gli azzurri che convincono giocando un buon calcio e con una squadra che mette in campo per gli interi 90 minuti quella che era la principale caratteristica del suo allenatore ovvero grinta e carattere.

Il match viene deciso nel secondo tempo con le reti di Kean, Retegui che fa doppietta, Raspadori e Bastoni. Una goleada netta, per il resto ottima melina e zero rischi per gli uomini di Gattuso che vincono e convincono.

Il primo tempo di Italia-Estonia

Gli azzurri partono subito bene non lasciando nulla al caso. Giropalla eccellente, spirito battagliero come vuole Gattuso e gol del vantaggio che sfugge sempre per poco. Al 21simo la prima grande occasione arriva con Mattia Zaccagni, grande conclusione salvata dal portiere avversario Hein, parata incredibile. Pochi secondi dopo e ancora il portiere estone a compiere un miracolo, stavola su Dimarco. E' un assedio quello degli azzurri, poco prima della fine del primo tempo doppia occasione per Retegui. Due colpi di testa, il primo alto di poco e il secondo parato ancora da un grande intervento di Hein.

Il secondo tempo

Fuoco e fiamme nella ripresa. L'Italia parte di nuovo a mille e arriva una pioggia di gol per gli uomini di Gattuso. Cinque gol che portano sul taccuino i nomi di Kean, Retegui, Raspadori, di nuovo Retegui per il 4-0 e a chiuderla nel recupero è il gol del difensore nerazzurro Bastoni. Impressionanti le statistiche finali con l'Italia che ha tirato verso la porta dell'Estonia per ben 40 volte; un possesso palla del 70% contro il 30 degli avversari; calci d'angolo 12 a 3 per gli azzurri. In poche parole un dominio assoluto avvenuto sicuramente con un avversario modesto ma c'è anche da dire che in passato con squadre simile da affrontare non vedevamo una Italia simile.