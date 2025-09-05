Italia-Estonia: le formazioni ufficiali. Ecco la scelta su Zaccagni

Poco più di 40 minuti e la nazionale italiana scenderà in campo nella cornice dello Gewiss Stadium di Bergamo. Tanta la curiosità per gli undici che il nuovo commissario tecnico, Gennaro Gattuso, sceglierà per il match di questa sera. Ecco le formazioni ufficiali quindi di Italia-Estonia, sfida valida per il gruppo I di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Il mister calabrese conferma un undici decisamente offensivo con protagonisti Kean e Retegui insieme e Politano e Zaccagni a supporto. Sulla linea mediana Barella e Tonali, Calafiori e Bastoni i centrali davanti a capitan Donnarumma. Di Lorenzo e Dimarco i terzini.

Le formazioni ufficiali

Italia ( 4-4-2 ) - Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Politano, Barella, Tonali, Zaccagni; Kean; Retegui. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Locatelli, Rovella, Raspadori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso. Mancini. Ct: Gennaro Gattuso.

Estonia ( 4-2-3-1 ) - Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Kait, Sinyavskiy; Sappinen. A disposizione: Igonen, Vallner, Peetson, Saarma, Anier, Yakovlev, Ainsalu, J.Tamm, Miller, Tammik, Tur, Soomets. Ct: Jürgen Henn

Gruppo I, la classifica



1) Norvegia 12 punti (4 gare, +11 differenza reti)

2) Israele 6 punti (3 gare, +1 differenza reti)

3) Italia 3 punti (2 gare, -1 differenza reti)

4) Estonia 3 punti (4 gare, -3 differenza reti)

5) Moldavia 0 punti (3 gare, -8 differenza reti)