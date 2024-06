Euro2024 | Queste le formazioni ufficiali di Italia-Albania: ecco le scelte di Spalletti

Questa sera alle 21:00 inizia finalmente l'Europeo dell'Italia di Spalletti, che vorrà sicuramente difendere il titolo di campione in carica ottenuto nel 2021 da Roberto Mancini. Gli Azzurri esordiranno contro l'Albania, avversario sicuramente da non sottovalutare con tanti giocatori del nostro campionato. In questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali del match, queste le scelte di Luciano Spalletti e Sylvinho, tecnico brasiliano dell'Albania.

Depositphotos

Formazione dell'Italia

Queste le scelte di Spalletti:

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca. Ct. Spalletti

A disposizione: Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Raspadori, Darmian, Bellanova, Cristante, Mancini, Retegui, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy, Cambiaso, Folorunsho.

Formazione dell'Albania

Queste le scelte di Sylvinho:

ALBANIA (4-3-3) : Strakosha; Hysaj, Ajeti, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Asani, Broja, Seferi. Ct. Sylvinho

A disposizione: E. Berisha, Kastrati, Balliu, Manaj, Gjasula, Mihaj, Laci, M. Berisha, Muci, Ismaijli, Daku, Abrashi, Kumbulla, Aliji, Hoxha.