Euro 2024, la Svizzera vince e convince, Ungheria rimandata: al Cologne Stadium finisce 3-1

La Svizzera ha iniziato Euro 2024 con il piede giusto, battendo l'Ungheria 3-1 in una partita frizzante. L'incontro, giocato al RehinEnergieStadion di Colonia, ha visto gli elvetici dominare per gran parte del match, nonostante un breve ritorno dell'Ungheria nel secondo tempo che per un'attimo ha fatto impensierire i tifosi svizzeri.

Depositphotos

Il racconto della partita:

Il primo gol della partita arriva dopo appena 13 minuti: la Svizzera, nonostante un avvio incerto, si porta in vantaggio con Duah, che finalizza su assist del centrocampista bolognese Aebischer. Poco dopo, precisamente alla mezz'ora, è lo stesso Aebischer che, con una potente conclusione da fuori area, firma il 2-0 su assist di un altro giocatore del Bologna, questa volta Freuler.

Nella ripresa, l'Ungheria prova a reagire con maggiore determinazione: Varga riesce a riaprire la partita segnando di testa su un preciso cross del top player ungherese, Szoboszlai, che nel frattempo ha aumentato giri del motore. Tuttavia, la rimonta ungherese si arresta qui: la Svizzera gestisce bene il vantaggio e, nei minuti di recupero, Embolo chiude definitivamente i conti con un elegante pallonetto, fissando il punteggio sul 3-1.

La situazione nel girone A dopo le prime partite:

Gli elvetici iniziano l'Europeo con una vittoria convincente, portandosi così a 3 punti nel Girone A, al pari della Germania. L'Ungheria di Marco Rossi, invece, dovrà rivedere i suoi piani per il torneo dopo questa sconfitta, rimanendo a 0 punti condividendo con la Scozia rispettivamente la terza e quarta posizione.