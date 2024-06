Euro2024 | Vittoria netta della Spagna sulla Croazia: finisce 3-0 per le Furie Rosse

L'inizio di Euro2024 ha visto ieri una vittoria schiacciante della Germania, paese ospitante, ai danni della Scozia. I ragazzi guidati da Nagelsmann, con il 5-1 di ieri sera, hanno dimostrato tutta la loro qualità offensiva grazie a Wirtz e Musiala, entrambi classe 2003. Quest'oggi, nella gara delle 15:00, la Svizzera ha vinto per 3-1 contro l'Ungheria, rispondendo così ai tedeschi. La classifica del girone A vede Germania e Svizzera prime e seconde a tre punti, mentre Scozia e Ungheria restano a secco.

Depositphotos

Spagna-Croazia

Alle 18:00 è andata in scena la gara tra Spagna e Croazia, entrambe nel girone dell'Italia che questa sera se la vedrà contro l'Albania. Il gol di Alvaro Morata al minuto 29 ha stappato una partita che fino a quel momento era molto bloccata. Il raddoppio della Spagna è arrivato immediatamente con Fabian Ruiz che, dopo una grande giocata personale, ha insaccato in rete. La Croazia ha provato a reagire, ma ha fallito tre volte con Kovacic, Mayer e Gvardiol, con quest'ultimo che è andato molto vicino al gol. La Spagna però, all'ultimo secondo del primo tempo, ha calato il tris con Carvajal che ha sfruttato un grande assist del giovanissimo Lamine Yamal. E' terminata per 3-0 la gara d'esordio delle Furie Rosse contro la Croazia; stasera toccherà all'Italia di Spalletti rispondere presente.

Il girone dell'Italia

Con la vittoria della Spagna sulla Croazia per 3-0, l'Italia, che questa sera giocherà contro l'Albania, vorrà rispondere con una vittoria per inseguire le Furie Rosse. Ricordiamo che agli ottavi di finale accederanno le prime, le seconde e le quattro migliori terze dei sei gironi.