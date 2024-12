Beffa Lazio: via da Napoli, Folorunsho rimane in Serie A

Un accordo tra Napoli e Fiorentina per Michael Folorunsho è ormai in fase di chiusura. Il centrocampista si prepara a unirsi alla squadra di Raffaele Palladino. Finora poco considerato da Antonio Conte, il giocatore è stato vicino a lasciare Napoli già nel mercato estivo, ma l'operazione non si concretizzò. Alla fine, è rimasto in azzurro giocando pochissimo.

Folorunsho vestirà la maglia viola

Ora sembra essere giunto il momento di cambiare squadra e rilanciarsi in Serie A, cercando di replicare quanto mostrato con l'Hellas Verona nella stagione passata. Mai decollata la trattativa per riportarlo alla Lazio, nei prossimi giorni è attesa la firma sul contratto che lo porterà a vestire la maglia della Fiorentina.

Niente Lazio per Folorunsho

Per il centrocampo viola, Folorunsho rappresenta un'innesto importante. Se riuscirà a ritagliarsi il suo spazio tra la concorrenza, potrebbe rivelarsi una scelta interessante anche in ottica Fantacalcio. Certamente avrà più opportunità rispetto ai pochi minuti collezionati in questi sei mesi a Napoli.