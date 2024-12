La storia della Lazio: la presentazione del libro di Luigi Salomone

Un altro anno sta per concludersi e i 125 anni di storia della Lazio si avvicinano sempre di più. Il 9 gennaio 1900 è una data storica per i tifosi biancocelesti e in ogni stagione è sempre un piacere ricordarla. Il noto giornalista Luigi Salomone, ha annunciato la presentazione del suo nuovo libro “La storia della Lazio”. Ecco tutte le informazioni a riguardo.

La storia della Lazio, tutte le info sulla presentazione del libro

Il libro “La storia della Lazio” di Luigi Salomone, verrà presentato mercoledì 18 dicembre alle ore 17:30 presso il pub Excalibur a Piazza Vescovio 4. C'è tanta attesa per questo romanzo, preordinabile su Amazon dal 16 dicembre.

Il tweet di Luigi Salomone