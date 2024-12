Lazio, Trevisani: "Se vai al Var per quella roba lì devi dare 5 rigori a partita. Rovella è stato condizionato da..."

La partita persa a Parma per 3-1 ha lasciato tanta amarezza ai calciatori biancocelesti: la prestazione c'è stata, la Lazio paga due errori individuali ma nel complesso ha creato tante palle gol, è stata una partita molto sfortunata sotto tanti punti di vista. Le polemiche arbitrali non sono affatto mancate, l'episodio del gol annullato a Rovella è sotto l'occhio del ciclone. Durante la diretta di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha espresso tutto il suo dissenso sull'episodio della rete annullata ai biancocelesti nel primo tempo. Queste le sue dichiarazioni a riguardo

Se vai al Var per quella roba lì devi dare 5 rigori a partita. Il fallo di Rovella è un tocco dietro l’orecchio, dai. La cosa che disturba è l'incapacità di fare le scelte corrette. Sarà anche un fallo, ma non è un chiaro ed evidente errore, perché vai al Var? La Lazio si ritrova a tre giorni di distanza da un chiaro ed evidente errore non fischiato, mi riferisco al rigore non dato con il Ludogorets, e in una situazione meno netta come questa in cui gli si va ad annullare il gol.