Tanti auguri Pedro! L'attaccante biancoceleste spegne 37 candeline

Arrivato alla Lazio ad agosto 2021, oggi Pedro Eliezer Rodríguez Ledesma, o più comunemente Pedro, festeggia il suo terzo compleanno con l'aquila sul petto. Nello specifico, il suo 37esimo compleanno. E quasi con ogni probabilità, l'ultimo alla Lazio. Nei giorni scorsi infatti, Pedro ha rivelato che questa stagione sarà la ultima a Roma:

Mi piace stare qui, con i compagni e con i tifosi della Lazio. Questo sarà il mio ultimo anno. Non so se smetterò di giocare a calcio, ma fino a quando starò qui, darò tutto per il gruppo. Se resto non lo so, ma io vorrei stare qui fino alla fine del mio contratto.