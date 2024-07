Olimpiadi 2024, quanto valgono le medaglie? Tutte le curiosità sul premio

Oggi è il secondo giorno delle Olimpiadi a Parigi, che andranno avanti fino all'11 agosto. Nella giornata di ieri l'Italia ha raggiunto un bel bottino, ottenendo una medaglia d'argento nel ciclismo con Filippo Ganna e due bronzi, uno nella scherma (Samele) e l'altro nella staffetta stile libero (Paolo Conte Bonin, Manuel Frigo, Thomas Ceccon e Alessandro Miressi). Ancora nessun oro, ma ci saranno occasioni per potersela giocare. Ma quanto valgono le medaglie delle Olimpiadi?

Medaglie delle Olimpiadi: quanto valgono in euro?

Vista l'occasione, potrà essere capitato di essersi chiesti quanto valgono in euro le medaglie vinte dagli atleti. Innanzitutto, c'è da sapere che, per la prima volta, tutte le medaglie contengono 18 grammi di ferro della Torre Eiffel, che era stato messo da parte nell'Ottocento per eventuali lavori di restauro. Ma passiamo al valore in euro: la medaglia d'oro, la più ambita, vale circa 860 euro, aumentata parecchio negli ultimi anni a causa dell'innalzamento del prezzo dell'oro. Qui sono presenti 6 grammi d'oro e 500 d'argento. Le medaglie d'argento valgono la metà, circa 400 euro, mentre quelle di bronzo… solo 3,58 euro. La medaglia del terzo posto è composta solo da rame e zinco, dunque il valore in euro è molto basso.

Medaglie, il valore cambia a seconda del paese di provenienza

Inoltre, c'è anche un valore economico corrispondente al paese di provenienza dell'atleta. L'Italia per una medaglia d'oro dà circa 180mila euro lordi, per quella d'argento circa 90mila, mentre per quella di bronzo 45mila.